27.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:18

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri, Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşaklarının 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerindeki köprülerde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 1-4. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA