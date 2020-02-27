Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt-Kağızman yolunun 22-36. kilometreleri, Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşaklarının 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ermenek-Mut yolunun 18-19 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerindeki köprülerde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Eğirdir-Gelendost yolunun 1-4. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA