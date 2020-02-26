26.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:18

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu-Düzce il sınırı kesimi 7-8. kilometrelerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 22. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometresinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

İnebolu-Abana yolunun 12 kilometresi ile Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 24-26, Kürtün-Gümüşhane yolunun 45-47 ve Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA