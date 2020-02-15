Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Edirne-Kırklareli Yolunun 10-24. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı dolayısıyla Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yapıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.
Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldığından bu kesime ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.