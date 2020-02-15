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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

15.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:34
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Edirne-Kırklareli Yolunun 10-24. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı dolayısıyla Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yapıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldığından bu kesime ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kaynak: AA
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