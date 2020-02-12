Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Menemen-Manisa yolunun 11-12, Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Karacabey-Susurluk yolunun 18. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde (Rize şehir geçişi) üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Elazığ-Ergani yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Antalya-Alanya yolunun 19'uncu kilometresindeki (Belkıs Aspendos Kavşağı mevkisi) Köprüpazarçay Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Antalya istikameti 19-21. kilometrelerinde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.