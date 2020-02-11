Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında ulaşım, Cengizhan Mahallesi katılım kolu yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit, Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak, Durağan-Vezirköprü yolunun 16-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.