Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

11.02.2020 08:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:20
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında ulaşım, Cengizhan Mahallesi katılım kolu yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit, Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak, Durağan-Vezirköprü yolunun 16-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerindeki aydınlatma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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