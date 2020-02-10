Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları kesiminde Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında, Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometresinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kocaeli-Kandıra yolunun Üniversite Kavşağı kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Milas-Yatağan yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Gökçebey-Karabük yolunun 40-41. kilometrelerindeki (Bolkuş Tüneli mevkisi) onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.