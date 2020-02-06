Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Söke-Milas yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Silifke-Mut yolunun 0-7, İskilip-Çorum yolunun 16-24 ve Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kumluca-Antalya yolunun 64-69. kilometrelerinde orta refüj beton hendek yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kürtün-Torul yolunun 12. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometresinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.