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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

06.02.2020 08:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Silifke-Mut yolunun 0-7, İskilip-Çorum yolunun 16-24 ve Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 64-69. kilometrelerinde orta refüj beton hendek yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kürtün-Torul yolunun 12. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometresinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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