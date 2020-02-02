Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.
Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 61-63. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerinde Tohma Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.
Ergani-Diyarbakır yolunun Devegeçidi mevkisinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.