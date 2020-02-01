Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-38 ile 55-59. kilometrelerindeki bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kürtün-Torul yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.