Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Susurluk Kavşağı-Balıkesir Kuzey Kavşağı 1'inci kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir çevre otoyolunun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çivril-Denizli yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında (Çıtak Mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları sürüyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Kütahya-Bozüyük yolunun 42'nci kilometresinde bulunan köprüde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 1'inci kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44'üncü kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57'nci kilometresinde (Çömlekçi Mevkisi) sinyalizasyon imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.