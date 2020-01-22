Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

22.01.2020 08:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 1. kilometresi ile Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometresindeki otoyol üst geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşova-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

İnönü-Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Mezit-8 ile Mezit-10 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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