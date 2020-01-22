Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 1. kilometresi ile Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometresindeki otoyol üst geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Taşova-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
İnönü-Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Mezit-8 ile Mezit-10 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.