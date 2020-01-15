Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtko¨y-Pendik Tersane kavşakları bagˆlantı yolundaki yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara C¸evre Otoyolu'nun Ankara-Nigˆde Otoyolu'na bagˆlantı kavs¸agˆı yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ım kontrollu¨ devam ediyor.
Bursa C¸evre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerindeki (Barakfakih mevkisi) onarım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara-Nigˆde Otoyolu Emirler bagˆlantı yolunda ko¨pru¨lu¨ kavs¸ak yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ım servis yolundan sürdürülüyor.
Trabzon-Gu¨mu¨s¸hane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yapım c¸alıs¸ması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun söz konusu bölümü 31 Ocak'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafigˆe kapatılacak.
Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ım kontrollu¨ sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 59. kilometresindeki Sukavus¸umu-2 Tu¨neli'nde bakım ve onarım c¸alıs¸ması nedeniyle ulas¸ıma kontrollu¨ izin veriliyor.
I·spir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Hasankeyf-Gercu¨s¸-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (U¨c¸yol mevkisi) patlatmalı yapım c¸alıs¸maları nedeniyle ulas¸ım kontrollu¨ devam ediyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki u¨st gec¸it yapım c¸alıs¸ması nedeniyle ulas¸ım kontrollu¨ sağlanıyor.