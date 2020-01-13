Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu Emirler bağlantısında köprülü kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 61-63. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ermenek-Mut yolunun 18.19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Tosya-Osmancık yolunun 43-46 ve Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Of-Çaykara-Bayburt yolunun 57-70. kilometrelerinde (Soğanlı Geçidi) heyelan tehlikesi dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.