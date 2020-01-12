Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy köprülü kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4 kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikametinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Turgutreis-Milas yolunun 21-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki Çıtak mevkisinde sürdürülen Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Marmaris-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yol yapım ve Taşova-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü, Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometreleri Çıralı Kavşağı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle de tek şeritten iki yönlü olarak izin veriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 52. kilometresi Kıyıcık Ortaokulu mevkisinde sürdürülen yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.