Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akseki-Manavgat yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.
Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Zonguldak-Mengen yolunun 65. kilometresinde heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılırken ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.