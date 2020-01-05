Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bu bölümünde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle yolun bu bölümünde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.