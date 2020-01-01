Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Alanya-Gazipaşa yolunun 8. kilometresindeki heyelan riskine karşı Gazipaşa yönünde tek şerit trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolu üzerinde sürdürülen yapım, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Turgutlu-Saruhanlı kavşakları 13. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Milas-Bodrum yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 14. kilometresi Ankara-Konya yönünde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden iki kesimde de ulaşımda servis yolu kullanılıyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yol, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde de köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle bu bölgelerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Kozan-Adana yolunun 46. kilometresi Burnu mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle 46-48 kilometreler arasında ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde devam eden üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışması sürdürüldüğünden 31 Ocak'a kadar, 09.00-17.00 saatleri arasında, yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.