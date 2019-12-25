Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Milas-Yatağan yolunun 0-1, Malkara-Şarköy yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 15. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki bakım, Çan-Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.