Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

25.12.2019 08:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:32
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 0-1, Malkara-Şarköy yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 15. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki bakım, Çan-Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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