Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu Emirler bağlantı yolunda, köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Piraziz-Giresun yolunun 0-5. kilometrelerindeki ferforje imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Argıthanı-Ilgın-Kadınhanı yolunun 20. kilometresindeki Ilgın Giriş Kavşağı'ndaki (Hayvan pazarı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 7. kilometresindeki Afatlar Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Marmaris-Gökova-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ezine-Ayvacık-Küçükkuyu yolunun 46-48. kilometrelerindeki fore kazık yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Erciş-Adilcevaz yolunun 48-51. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.