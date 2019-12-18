Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolunun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey Kavşağı-Susurluk Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Mahallesi katılım kolunda İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 15. kilometresindeki (Kulu Sanayi Kavşağı mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Çan-Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.