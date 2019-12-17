Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir çevre yolunun Cengizhan-İmar yol ayrımı kavşakları Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 26-55. kilometrelerindeki Bedresu, Akçasu, Çandır, Mezit-1, Mezit-3 ve Mezit-7 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarında yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ermenek-Mut yolunun 12-13 (Kayaönü mevkisi) ve 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevki) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 17. kilometresindeki Küçükmelen köprülerinin genişletilmesi ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki Üçyol mevkisinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Artvin-Şavşat-Ardahan yolunun 64-79. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.