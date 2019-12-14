Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları ile Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşakları arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımında (1-4. kilometreler) heyelan ıslah çalışmalarından dolayı Bursa-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Bursa-İnegöl istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Akhisar-Gölmarmara yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde yol bakım çalışmalarından dolayı ulaşıma kontrollü sürdürülüyor.
Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.