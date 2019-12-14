14.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 08:42

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları ile Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşakları arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımında (1-4. kilometreler) heyelan ıslah çalışmalarından dolayı Bursa-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresindeki Akiniş Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Bursa-İnegöl istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Akhisar-Gölmarmara yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde yol bakım çalışmalarından dolayı ulaşıma kontrollü sürdürülüyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA