Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım, Kılıç-Orhangazi kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Konya-Ereğli yolunun 58-69, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51 ve Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Keşan istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alaca-Zile yolunun 36-56, Kumluca-Antalya yolunun 64-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.