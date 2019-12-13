13.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:30

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım, Kılıç-Orhangazi kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 58-69, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51 ve Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Keşan istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Zile yolunun 36-56, Kumluca-Antalya yolunun 64-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA