Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerindeki otoyol üst geçidi çalışmaları nedeniyle yolun bu bölümünde banket daraltması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bodrum-Milas yolunun 21-24. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı çift yönlü olarak Torba Kavşağı-Yalı istikameti, Kızılağaç yolundan gerçekleştiriliyor.
Piraziz-Giresun yolunun Piraziz şehir geçişinin muhtelif kesimlerinde ferforje imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 20 Aralık'a kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Argıthanı-Ilgın-Kadınhanı yolunun 20. kilometresinde Ilgın Giriş (Hayvanpazarı) Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki (Kaşüstü mevkisi) yapım çalışması nedeniyle Rize-Trabzon istikametinde ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.