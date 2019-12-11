11.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:18

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Marmaris-Gökova-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Isparta-Konya yolunun 49-50, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ile Sarayköy-2 tünellerinin İyidere-Rize yönündeki güney tüplerinde bakım yapılacak. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde Devres Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA