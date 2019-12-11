Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Marmaris-Gökova-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Isparta-Konya yolunun 49-50, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ile Sarayköy-2 tünellerinin İyidere-Rize yönündeki güney tüplerinde bakım yapılacak. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Milas-Yatağan yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Tosya-Osmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde Devres Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.