Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağından tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Amasya-Turhal yolunun 30-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-29. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 30-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.