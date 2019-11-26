Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 6-7. kilometrelerinde köprü yaya korkuluğu yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 09.00-17.00 saatlerinde yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Göksun-Kahramanmaraş yolunun 6-7. kilometrelerindeki Ahmet Eskalen Tüneli'nde bakım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım tünelin diğer şeridinden kontrollü devam ediyor.
Bursa-İnegöl yolunun 34. kilometresindeki Çandır Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 33-35. kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Alaca-Zile yolunun 36-43 ve Tavas-Karacasu yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.