Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi, Kılıç, Susurluk ve Balıkesir Kuzey kavşakları ile İzmir çevre yolunun Gaziemir-Buca kavşaklarında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun 27-28. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 26-55. kilometrelerinde Bedresu, Akçasu, Çandır, Mezit-1, Mezit-3 ve Mezit-7 köprülerindeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Beşikdüzü istikametinde yürütülen çalışma nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde Hastane Kavşağı ve Hastane Köprüsü'nün yapımı, Karaman-Mersin il sınırı-Mut yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
Belören-Hadim yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.