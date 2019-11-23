Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi Bölgesi mevkisindeki üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometreleri üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 4-6. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bölünmüş bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprü yaya korkuluğu yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Kavşağı alt geçidi yapım çalışması nedeniyle 00.00-08.00 saatlerinde Trabzon-Rize yönünde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.