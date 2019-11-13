Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Ayaş Kavşağı ayrım kolunda üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Eskişehir-İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde elektromanyetik bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 4-6. kilometrelerindeki Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Amasya-Turhal yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Burdur-Antalya yolunun 7-9. kilometrelerindeki farklı seviyeli kavşakta genleşme derzi onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Antalya-Burdur istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler aynı kavşağın bağlantı kollarına yönlendiriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 20-30. kilometrelerindeki (Giresun şehir geçişi) yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresindeki baraj yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.