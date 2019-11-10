Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı - Çankaya Kavşağı 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı kesiminde (20-26. kilometrelerinde) üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Uşak-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı-Buca Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Hekimhan - Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.