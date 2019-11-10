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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

10.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:00
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı - Çankaya Kavşağı 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı kesiminde (20-26. kilometrelerinde) üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı-Buca Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hekimhan - Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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