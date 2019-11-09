Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan Kavşağı 20-26. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun birinci kilometresinde Ayaş Kavşağı ayrım kolunda üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir-İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir-Harmancık yolunun 0-71. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometreleri arasındaki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Söke-Milas yolunun 58-61. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometreleri arasında bulunan Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılacak.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.