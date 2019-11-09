09.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:12

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan Kavşağı 20-26. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun birinci kilometresinde Ayaş Kavşağı ayrım kolunda üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir-İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Harmancık yolunun 0-71. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometreleri arasındaki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 58-61. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometreleri arasında bulunan Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılacak.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA