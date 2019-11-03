Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
Balıkesir-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kırşehir-Kayseri yolunun 71-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 4-29 Kasım'da, 09.00-17.00 saatlerinde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak.
Artvin-Erzurum yolunun 4-20 kilometrelerindeki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerindeki sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülecek.
Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 52-58. kilometrelerindeki asfalt yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.