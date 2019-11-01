Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

01.11.2019 08:32
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için yürütülen kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönü kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-25, Kırşehir-Kayseri yolunun 71-72, İskilip-Çorum devlet yolunun 16-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları 97-117. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Adapazarı-İzmit istikameti 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola girebiliyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et