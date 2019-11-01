Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için yürütülen kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönü kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Göksun-Elbistan yolunun 5-25, Kırşehir-Kayseri yolunun 71-72, İskilip-Çorum devlet yolunun 16-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları 97-117. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Adapazarı-İzmit istikameti 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola girebiliyor.