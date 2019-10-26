Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-1 kilometrelerindeki üstyapı, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşaklarındaki yapım çalışmaları, aynı otoyolun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım denetimli olarak gerçekleştiriliyor.
Yerköy-Yozgat yolunun 39-45 kilometreleri arasındaki (Yozgat Şehir geçişi) tretuvar, kavşak ve refüj çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak izin veriliyor.
Çanakkale-Lapseki-Biga yolunun 23. kilometresinde bulunan Umurbey Köprüsü'ndeki derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Dinar-Keçiborlu-Burdur yolunun 11-13 kilometreleri arasındaki istinat duvarı yapım, Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-65 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.