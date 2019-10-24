24.10.2019 08:26

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometreleri ve Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında (Şekerdere mevkisi) viyadük genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki tretuvar, kavşak ve refüj çalışmalarından dolayı ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü sağlanıyor.

Dinar-Keçiborlu-Burdur yolundaki heyelan nedeniyle 11-13. kilometrelerde istinat duvarı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki-Biga yolunun 23. kilometresinde Umurbey Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin kuzey tüpü, bugün 17.00'ye kadar yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA