Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometreleri ve Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında (Şekerdere mevkisi) viyadük genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki tretuvar, kavşak ve refüj çalışmalarından dolayı ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü sağlanıyor.
Dinar-Keçiborlu-Burdur yolundaki heyelan nedeniyle 11-13. kilometrelerde istinat duvarı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Çanakkale-Lapseki-Biga yolunun 23. kilometresinde Umurbey Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin kuzey tüpü, bugün 17.00'ye kadar yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.