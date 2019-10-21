Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Manisa-İzmir yolunun 11-13. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere ile Hamus Çayı mevkilerinde yürütülen viyadük genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir-Bursa yolunun 35-36. kilometrelerindeki Karadere Köprüsü'nde yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Akseki-Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.