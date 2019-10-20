Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarında Şekerdere ile Hamus Çayı mevkilerinde yürütülen viyadük genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden kontrollü olarak devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü kavşağı yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 7-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. km.leri arasındaki Tohma Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.