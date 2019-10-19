19.10.2019 09:04

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Karacabey Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara Kavşağı arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 28. kilometresindeki Örnekköy mevkisinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akalan bağlantı kavşağı üstyapı çalışmaları nedeniyle yarına kadar 08.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Kemalpaşa-Torbalı kavşağından sürdürülecek.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle trafik bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: AA