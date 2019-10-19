Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Karacabey Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara Kavşağı arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 28. kilometresindeki Örnekköy mevkisinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akalan bağlantı kavşağı üstyapı çalışmaları nedeniyle yarına kadar 08.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Kemalpaşa-Torbalı kavşağından sürdürülecek.
Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle trafik bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.