15.10.2019 08:28

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İskenderun Doğu Kavşağı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için kavşak çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü kesiminde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 28. kilometresinde gerçekleştirilen İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akalan bağlantı kavşağı üstyapı çalışmaları nedeniyle 20 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma Kemalpaşa-Torbalı Kavşağı'ndan izin verilecek.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 24-25. kilometrelerindeki menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişi Hastane Kavşağı mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA