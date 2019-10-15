Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İskenderun Doğu Kavşağı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için kavşak çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü kesiminde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Turgutlu yolunun 28. kilometresinde gerçekleştirilen İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akalan bağlantı kavşağı üstyapı çalışmaları nedeniyle 20 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma Kemalpaşa-Torbalı Kavşağı'ndan izin verilecek.
Tekirdağ-İstanbul yolunun 24-25. kilometrelerindeki menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişi Hastane Kavşağı mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.