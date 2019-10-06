Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak, trafik İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere Viyadüğü mevkisindeki çalışmalar nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10'uncu kilometrelerindeki Selahattin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkilerinde köprü genleşme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2'nci kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Kumluca-Antalya yolunun 15-37'nci kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Sivas-Zara yolunun 54-60'ıncı kilometrelerinde yapılan yol yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3'üncü kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-Bursa-Zeytinbağı yolunun 35-36'ncı kilometrelerinde Karadere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.