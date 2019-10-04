04.10.2019 08:26

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Bolu yolunun 17. kilometresindeki Küçükmelen köprülerinin genişletilmesi ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-18. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım Çankırı-Ankara istikametinden ve servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Menemen-Manisa yolunun 1-2. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşaklarında viyadük çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun 2-4. kilometrelerinde her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki (Trabzon şehir geçişi Reşadiye Kavşağı) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA