Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşova-Bolu yolunun 17. kilometresindeki Küçükmelen köprülerinin genişletilmesi ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-18. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım Çankırı-Ankara istikametinden ve servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Menemen-Manisa yolunun 1-2. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşaklarında viyadük çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun 2-4. kilometrelerinde her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak.
Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki (Trabzon şehir geçişi Reşadiye Kavşağı) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.