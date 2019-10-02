Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı'nda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun Belevi Viyadüğü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde derz yenileme çalışması nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ayran Tüneli mevkisinde genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 15-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Gümüşova-Bolu yolunun 18-20.kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Sürücüler ulaşıma diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Niğde istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Aydın-İzmir Otoyolunun 6-10. kilometrelerinde köprü genleşme çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılıyor. Ulaşıma diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.