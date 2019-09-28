Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Akseki-Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yarın 09.00-18.00 saatlerinde yol geçici aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım diğer bölümden çift yönlü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Osmaniye Gaziantep il sınırı arasında bulunan Ayran Tüneli mevkisinde genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Antalya yolunun 0-37. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 33-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik diğer yönden, iki taraflı sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Turanköy Köprülü Kavşağı ile Yıldırım Kavşağı arasında yapılan viyadük çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.