Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Kuzey-Germencik kavşaklarında havai enerji hattı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 10-12 Eylül'de yol 20'şer dakika arayla iki yönlü trafiğe kapatılacak.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında (Taşoluk mevkisi) derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Söke-Milas yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Maçka-Zigana-Torul devlet yolunun 2-3. kilometrelerindeki Zigana Tüneli'nde 08.00-10.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışına tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 18-20. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Amasya-Turhal devlet yolunun 0-13. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bartın-Cide yolunun 28-37, Kumluca-Antalya yolunun 0-37. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.