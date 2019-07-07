Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların ardından köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametten sürdürülecek.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılırken, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Karakeçili-Kulu yolunun 0-42. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Kulu istikametinde tek şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Polatlı-Sivrihasar yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.
Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Suluova-Amasya yolunun 4-10. kilometrelerindeki (Suluova Şehir Geçişi) alt geçit ve toplayıcı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.