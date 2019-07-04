Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkideki ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak sürdürülüyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametteki 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yarın 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 16-17. kilometrelerinde yol kontrol noktası ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-1. kilometrelerinde derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapalı olacak. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Kamaradere mevkisinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Çankırı yolunun 25-37. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA