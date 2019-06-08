Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni'ne göre, Çivril-Denizli yolunun 5-6 kilometrelerinde, B. Menderes köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat Devlet Yolunun, 58-85 kilometrelerinde ve Aksaray-Ortaköy Yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım kontrollü olarak yapılıyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15 kilometrelerinde, Ankara-Niğde Otoyolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan akıyor.

Kırıkhan-Reyhanlı devlet yolunda 2-39. kilometreleri arasında bulunan muhtelif kesimlerdeki üstyapı çalışmaları kapsamında, trafik kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14 kilometreleri arasındaki üstyapı ve köprülü kavşak yapım ve Kargı-Tosya-Osmancık devlet yolunun 43-46 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü yapılıyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometreleri arasında bulunan Sarsap Tünellerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA