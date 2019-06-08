Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni'ne göre, Çivril-Denizli yolunun 5-6 kilometrelerinde, B. Menderes köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü sağlanıyor.
Keşan-Gelibolu-Eceabat Devlet Yolunun, 58-85 kilometrelerinde ve Aksaray-Ortaköy Yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım kontrollü olarak yapılıyor.
Ankara-Konya yolunun 13-15 kilometrelerinde, Ankara-Niğde Otoyolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan akıyor.
Kırıkhan-Reyhanlı devlet yolunda 2-39. kilometreleri arasında bulunan muhtelif kesimlerdeki üstyapı çalışmaları kapsamında, trafik kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-14 kilometreleri arasındaki üstyapı ve köprülü kavşak yapım ve Kargı-Tosya-Osmancık devlet yolunun 43-46 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü yapılıyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometreleri arasında bulunan Sarsap Tünellerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım kontrollü sağlanıyor.