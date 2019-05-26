Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 0 - 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılıyor.
Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Köprülü Kavşağı -Yıldırım Kavşağı 3. kilometresinde, Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan Viyadük-6'nın orta refüje denk gelen P4 nolu ayağının kiriş montajı nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.
İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı kavşağı-Zeytinler kavşağı 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Buradaki geçişler, diğer bölümden iki yönlü yapılacak.
Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometreleri ile Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 18 -19. kilometrelerinde yapılan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.