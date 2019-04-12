Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinde Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde taş duvarda meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle bölünmüş yolun 23-25. kilometrelerinde Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı yönden iki yönlü devam ediyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 32-44 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları başladığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerinde yol yapım ve bakım onarım çalışması nedeniyle 31 Mayıs'a kadar trafik tek şeritten kontrollü devam edecek.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bingöl-Diyarbakır yolunun 32-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Çamlıçatak-Hasköy-Susuz yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.